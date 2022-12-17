إصابة 5 أشخاص في حريق صهريج نفط بلبنان

أصيب 5 أشخاص نتيجة حريق اندلع بصهريج أثناء تفريغه البنزين في قضاء الهرمل بمحافظة بعلبك الهرمل، وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، إن الحريق نشب في إحدى محطات بلدة «سهلات الماء».

نقل المصابين إلى مستشفيات الهرمل

وأضافت «الوكالة اللبنانية»، أن فرق الدفاع المدني من القصر والهرمل والقاع وفوج الإطفاء التابع للهيئة الصحية الإسلامية عملت على إخماد الحريق، مشيرة إلى نقل المصابين إلى مستشفيات الهرمل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت صحيفة «النهار» اللبنانية، إلى اقتصار الأضرار على الماديات.

سقوط مصابين جراء انفجار خزان غاز داخل مبنى سكني في بيت «مسك - المتن»

وأمس الجمعة، أسفر حادث انفجار خزان غاز داخل مبنى سكني مكون من 5 طوابق في بلدة بيت «مسك- المتن» إلى أضرار مادية فادحة في المكان، وسقوط جرحى، فيما أنقذت السلطات امرأة وابنها من تحت الأنقاض.

كما قدمت السلطات اللبنانية، الإسعافات الأولية اللازمة إلى 6 عمال من جنسيات مختلفة تواجدوا بجانب المبنى.

إخماد حريق في جونية شمال بيروت

وفي 12 ديسمبر الجاري، أخمدت فرق الإطفاء اللبنانية، في جونية شمال بيروت، حريقاً شب في أكوام من النفايات وأخرى من الكرتون في «أدما-كسروان»، وقالت الوكالة الوطنية للأعلامم اللبنانية في ذلك الوقت، إن سرعة تدخل الإطفاء حالت دون امتداد النيران إلى قوارير للغاز بالقرب من الحريق.

وفي 6 ديسمبر الجاري، أخمدت فرق الإطفاء اللبنانية، حريقا شب في داخل سيارة لنقل البضائع على طريق عام زوق مصبح كسروان.