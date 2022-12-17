مستشار غرفة صناعة المعلومات: بعض المهن مثل المحامي والمحاسب ستنقرض في 2050

كشف الدكتور محمد حجازي مستشار غرفة صناعة المعلومات وخبير التشريعات الرقمية، عن بعض المهن التي ستنقرض بحلول عام 2050 نتيجة تدخل الآلة بشكل كبير.

ضرورة الاهتمام بالتعليم وبالمجالات الجديدة

وأكد خلال لقاء مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج «المصري أفندي» المذاع عبر فضائية «المحور»، ضرورة الاهتمام بالتعليم وبالمجالات الجديدة التي يذهب لها العالم، لافتًا إلى أن العالم يتجه لعلوم البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وانترنت الأشياء ومستشعراته.

ولفت إلى أن هذه العلوم تحتاج إلى دراسة الرياضيات والفيزياء مشددًا على أهمية الأخلاقيات نظرًا لإمكانية أن تقوم التكنولوجيا بأعمال كثيرة غير أخلاقية مؤكدًا أن الأخلاقيات تحكم جموح التطور التكنولوجي.

الروبوت يدير المصانع بشكل كامل

وأشار إلى أن الروبوت يدير المصانع بشكل كامل في كثير من دول العالم، وأنهم وعملوا على تأهيل العمالة للقيام بأعمال أخرى بخلاف الأعمال اليدوية التقليدية التي كانت تقوم بها.

تطوير المحتوى الدراسي في الكليات النظرية

وشدد على ضرورة تطوير المحتوى الدراسي في الكليات النظرية، ليتواكب مع العصر الجديد ضاربًا المثل بإمكانية اختفاء مهنة المحامي لوجود تطبيقات إلكترونية تقوم بوظيفة الدفاع باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وتحدث عن بعض المهن التي ستنقرض ويجب أن يتطور أصحابها مشيرًا أن مهنة المحاسبة والطب والتمريض أيضًا، يجب تطوير محتواها الدراسي حتى لا تندثر مستقبلًا لافتًا أن مهنة التمريض قد تندثر وتٌستبدل بالروبوت.

ونصح الطلاب بدخول الكليات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لافتًا أن من يدخل كليات مثل الطب يحتاج للحصول على «كورسات» تكنولوجيا المعلومات.