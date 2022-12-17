شركة «سبيس إكس» تطلق صاروخ «فالكون 9».. يحمل قمرين للاتصالات

أطلقت شركة «سبيس إكس» الأمريكية الخاصة العاملة على تصنيع الطيران والنقل الفضائي، صاروخا من طراز «فالكون 9»، من المطار الفضائي في «كيب كانافيرال» بولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، حاملا قمرين للاتصالات.

وانطلق صاروخ «فالكون 9» عند الساعة 17:48 مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي 22:48 بتوقيت جرينيتش «12:48 فجرا بتوقيت القاهرة».

من المقرر إطلاق 11 قمرا

وعلى متن الصاروخ الذي تم إطلاقه بطلب من شركة «سيس» من لوكسمبورج، قمرا «أو 3 بي إم باور» للاتصال من أصل 11 قمرا مخطط إطلاقها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وذكرت وسائل إعلام، إن هذه كانت المهمة الثامنة لصاروخ «فالكون 9»، والذي هبط في المحيط الأطلسي بعد وقت قصير من الإقلاع، موضحة أن الأمر سيستغرق حوالي 5 أشهر حتى تصل الأقمار المصنوعة من شركة «بوينج» الأمريكية إلى مواقعها المدارية.

بدوره، التقط أحد أفراد طاقم طائرة من الجو، مقطع فيديو عبر «تيك توك»، لصاروخ «فالكون 9» عند انطلاقه من «كيب كانافيرال».

إطلاق 3 أقمار على صاروخ «فالكون 9» في عام 2024

وتخطط شركة « سبيس إكس»، تخطط لإطلاق قمرين آخرين من أقمار «أو 3 بي إم باور»في أوائل العام المقبل 2023، مما سيمكن «سيس» من بدء الخدمات على مستوى العالم بحلول الربع الثالث من العام ذاته.

ومن المقرر إطلاق «سبيس إكس» قمرين من «أو 3 بي إم باور» في وقت لاحق عام 2023، ثم 3 أقمار على صاروخ «فالكون 9» في عام 2024.