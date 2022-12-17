خبير سياسات دولية لـ قناة القاهرة الإخبارية: السيسي حقق نجاحات مهمة بالقمة الإفريقية الأمريكية

أكد الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عاد إلى مصر بعد مشاركته في القمة الإفريقية الأمريكية وفي جعبته نجاحات كبيرة، مشيدًا باحتفال الجالية المصرية في واشنطن بزعيم مصر، معتبرًا ذلك بمثابة ترمومتر لنجاح الرئيس عبدالفتاح السيسي في السياسات المصرية.

وزير الدفاع الأمريكي يصف السيسي بالقائد شديد الاتزان

وأوضح سنجر، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لفضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس السيسي في هذه الزيارة حقق نجاحات مهمة للغاية للدولة المصرية وناقش ملف السد الإثيوبي، وقابل وزير الدفاع الأمريكي الذي وصف الرئيس السيسي بالقائد شديدة الاتزان، معتبرًا أن ذلك له معانٍ كبيرة لما قامت به مصر في ملف السد.

السيسي لم يغفل القضية الفلسطينية في ملفه

وأشار إلى أن الرئيس لم يغفل القضية الفلسطينية في ملفه بالقمة الأفريقية الأمريكية، وكذلك الاستقرار في ليبيا، مؤكدًا أن الرئيس كان مهمومًا بالأمور التي تدعم الاستقرار في مصر.