اشتراطات إنشاء محطات وقود و«مينى ماركت» داخلها وفق قانون المحال

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والذي بدأت الحكومة تطبيقه الأحد الماضي، الاشتراطات الواجب توافرها لإنشاء محطة تموين السيارات المشتركة، من سولار وبنزين وغاز طبيعى وكهرباء.

اشتراطات محطات الوقود

ووفقا للقانون، تتمثل الاشتراطات فيا يلي:

- لا تقل المسافة بين مجموعة حاويات تخزين الغاز الطبيعي المضغوط وبين أي فتحة ملء أو نقطة تموين أو فتحة تهوية لخزانات الوقود السائل عن 6 أمتار.

- في حال وجود حائط حماية درجة مقاومته للحريق 4 ساعات بين حاويات الغاز وأي من النقط الثلاثة فتحة ملء أو نقطة تموين أو فتحة تهوية، تُخفض المسافة إلى 1.5 متر عندما يكون حجم تخزين الغاز 10 الاف لتر سعة مائية، أو تُخفض المسافة إلى 2.5 متر عندما يكون حجم تخزين الغاز أكبر من 10 آلاف لتر سعة مائية.

- لا تقل المسافة بين الضاغط أو وحدة تموين السيارات بالغاز الطبيعي وبين وحدة تموين السيارات بالوقود السائل عن 3 أمتار.

- لا تقل المسافة بين الضاغط أو وحدة تموين السيارات بالغاز الطبيعي وبين أي فتحة ملء أو تهوية الخزانات الوقود السائل من 5 أمتار.

- في حال وجود تموين بالكهرباء للسيارات التي تعمل بها يجب أن تكون مأخذ الكهرباء على مسافة أمان لا تقل عن 5 أمتار من مصدر الخطورة داخل المحطة، مع تزويد كل مأخذ كهرباء بعدد 1 أسطوانة يدوية سعة 6 كجم.

اشتراطات أمن الحريق داخل المحطات

وفيما يتعلق باشتراطات أمن الحريق بمحطة تموين السيارات المشتركة من سولار وبنزين وغاز طبيعي وكهرباء وفق قانون المحال، فقد تمثلت فيما يلي:

- يجب تركيب شبكة مياه مكافحة للحريق بمحطات تموين السيارات، تشتمل على صنبوري حريق على الأقل بمشتملاتها (صندوق حريق وخرطوم وقاذف متعدد الأغراض قطر 1.5 بوصة لمكافحة أي حريق قد يحدث بالمحطة)، على أن تحقق معدلات التصريف الكافية، وكذا ضغط الشبكة لا يقل عن 4.5 بار عند أبعد نقطة، بحيث يتم تغذية شبكة مياه الإطفاء عن طريق شبكة المياه العمومية.

- يلزم تركيب طلمبة كهرباء بمصدر تغذية احتياطي، أو طلمبة ديزل لرفع الضغط، بحيث لا يقل عن 4.5 بار عند أبعد نقطة بشبكة الإطفاء، ويتم تنفيذها وفقاً للتعليمات الواردة بالكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ الحماية المنشآت من الحريق.

- في حالة عدم توافر شبكة لمياء المدينة يلزم توفير خزان مياه سعة لاتقل عن 30 مترا مخصصا لأغراض الإطفاء فقط، على أن يتصل بالخزان طلمبتا إطفاء، إحداهما أساسية تعمل بالكهرباء والأخرى احتياطية تعمل بالديزل، بحيث تعطي كل طلمبة معدل تصريف لا يقل عن 250 جالون دقيقة، وضغط لا يقل عن 4.5 بار عند أبعد حنفية بالشبكة.

- يلزم توفير جهازي إطفاء ثانى أكسيد الكربون، سعة الواحد 6 كجم بجوار لوحة توزيع الكهرباء الرئيسية الموجودة داخل المحطة.

- يجب تحقيق عملية تفريغ الجهد وتوفير نظام منع الصواعق بالمحطة.

- عدم وجود أي مصادر حرارية بمحطة تموين السيارات، أو تجهيزات منتجة للشرر أو اللهب، أو ينتج عنها ارتفاع في درجة الحرارة، ولا يزاول أي نشاط عدا الغرض الأصلى للمحطة.

اشتراطات وجود مينى ماركت داخل محطة الوقود

وفيما يتعلق باشتراطات الإشغالات الملحقة بمحطات تمويل السيارات، مثل الميني ماركت، فقد تمثل أبرزها فيما يلي:

- يُسمح بإضافة نشاط إعداد وتقديم وجبات سريعة ساخنة ومثلجات ومشروبات في مبنى الميني ماركت بمحطات تمويل وخدمة السيارات، سواء كانت المحطة تعمل بالغاز الطبيعي أو الغاز أو البنزين أو السولار، وذلك باستخدام معدات تعمل بالكهرباء دون غيرها من الوقود، مع الالتزام بعدم السماح باستخدام أي أجهزة ينتج عنها لهب مكشوف، وأي وسائل للتسخين بخلاف الميكروويف.

- يقتصر النشاط بالنسبة للوجبات الجاهزة على تسخينها بالميكروويف، ولا تشمل إعداد هذه الوجبات.

- يجب أن تكون جميع التوصيلات الكهربائية مطابقة للأصول الفنية، وأن تكون جميع الأجهزة الكهربائية مؤمنة تلقائياً بقواطع أوتوماتيكية للتيار الكهربائي، وأن تكون متصلة بالأرض.

- يقام الميني ماركت من مواد غير قابلة للاشتعال.

- يكون اتصال الأجهزة الكهربائية بمصدر التيار الكهربائى بواسطة مفاتيح من النوع المحكم الذي لايتسرب إليه الغازات، ويُحذر التوصيل بأسلوب الفيشة والبريزة.