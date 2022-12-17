سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت

متابعة سعر الدولار في البنوك باتت الشغل الشاغل لدى قطاع عريض من المواطنين لارتباطه بكثير من السلع وحركة التجارة الداخلية وغيرها من الأمور التي ترتبط بالاقتصاد؛ ولهذا يتابعه الجمهور بشكل يومي وتحديدا خلال التعاملات الصباحية.

وذكرت شاشات البنوك سعر الدولار اليوم، فضلا عن باقي أسعار صرف العملات الأخرى في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه بالبنوك، في بداية التعاملات الصباحية؛ استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة للقارئ على مدار الساعة.

سعر صرف الدولار اليوم

وجاء سعر عملة واشنطن اليوم مقابل الجنيه في البنوك المختلفة اليوم السبت، كالتالي:

سعر الدولار في بنك HSBC

سجل سعر الدولار في بنك HSBC في مصر، نحو 24.62 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني

بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي اليوناني نحو 24.62 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار اليوم عند 24.65 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع في بنك CIB.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم نحو 24.62 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم نحو 24.65 جنيه للشراء، و24.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم نحو 24.61 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي، نحو 24.69 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم نحو 24.61 جنيه للشراء، والبيع عند 24.71 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 24.61 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

استقرت العملة الأمريكية داخل بنك قطر الوطني QNB اليوم، عند 24.65 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.