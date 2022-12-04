موانع المشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2023.. بينها الإحالة للمحاكمة

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعدادات الأولية، لعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، المنتظر أن تبدأ يوم 10 يونيو المقبل، إذ فتحت الوزارة باب الترشح للمشاركين في أعمال الامتحانات من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وفقاً للشروط المحددة، منذ 13 نوفمبر الماضي، مؤكدة أنّ جميع اللجان الامتحانية ستكون معقمة ومطهرة تماما؛ للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على أعمال الامتحانات.

موانع المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم، موانع المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023، منها الإحالة إلى المحاكمة التأدبيبة أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف أو الأمانة، أو من صدر في حقه قرار فعلي بالجزاء خلال امتحانات الثانوية العامة العام الماضي، لا يحق له الترشح للمشاركة في الامتحانات، إضافة إلى درجات القرابة التي تمنع المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة، وهى الدرجة الأولى، وتشمل «الأب والأم والأبناء والزوج والزوجة».

واستكملت وزارة التربية والتعليم، موانع المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023، في درجات القرابة، حيث أن درجة القرابة من الدرجة الثانية، وهى: «الأخ والأخت والجد والجدة والأحفاد»، والدرجة الثالثة، وتشمل «أبناء الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة وأبناء الأحفاد»، والدرجة الرابعة، وهي «أبناء الأخ والأخت وأبناء العم والعمة وأبناء الخال والخالة».

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن موانع المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 تسري على كل من يشارك في أعمال الامتحانات من رئيس كنترول أو رئيس امتحانات أو رئيس لجنة تقدير درجات أو رئيس مركز توزيع وتجميع كراسات الامتحان.

عقد امتحانات الثانوية العامة 2023.. 10 يونيو

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ امتحانات الثانوية العامة 2023 ستعقد يوم 10 يونيو المقبل، مشيرًا إلى أنّ الوزارة ستعمل على تطبيق إجراءات مشددة وصارمة داخل اللجان الامتحانية، لمواجهة الغش؛ لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وعدم المساواة بين الطالب المجتهد بآخر غشاش، موضحًا أنّ جميع أسئلة الامتحانات، ستأتى في إطار ما تم تدريسه للطلاب خلال العام الدراسي 2022-2023.