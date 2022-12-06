«التعليم»: أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 تعتمد على الفهم وستكون مباشرة

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، ستكون من مضمون المنهج والمقررات الدراسية، التى جرى تدريسها للطلاب خلال العام الدراسي 2022-2023، وستكون الأسئلة مباشرة وبعيدة تماما عن التعقيد، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت الاستعدادات الأولية لعقد الامتحانات، وأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والحشو والتلقين.

عقد امتحانات الثانوية العامة 10 يونيو المقبل

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن امتحانات الثانوية العامة 2023، ستعقد بنظام «أوبن بوك»، ولن يتم السماح للطلاب بدخول اللجان الامتحانية بالكتاب المدرسي أو المذكرات الخارجية، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب داخل اللجان مع تسليم أوراق الأسئلة والبابل شيت.

امتحانات الثانوية العامة ستعقد يوم 10 يونيو المقبل

وأوضح أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد يوم 10 يونيو المقبل، علاوة على توفير نماذج لأسئلة الامتحانات لتدريب الطلاب على نظام الأسئلة الجديدة في مارس المقبل، قبل عقد الامتحانات الرسمية، حيث تعقد الامتحانات الرسمية، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

إجراءات مشددة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

وقال المصدر، إن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شدد على تنفيذ إجراءات داخل جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، لمواجهة الغش الإلكتروني والجماعي، لتحقيق مبدأ العادلة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وعدم مساواة الطالب المجتهد بآخر غشاش.

ولفت إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد ورقيا بنظام «البابل شيت» وليس إلكترونيا، وسيتم توفير طبيب زائر لكل لجنة، للأطمئنان على صحة الطلاب، أثناء سير الامتحانات، علاوة على تقديم الدعم لأى طالب أو مراقب أو رئيس لجنة يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، حفاظا على سير الامتحانات.

15 % الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن امتحانات الثانوية العامة 2023 تحوى على نسبة 15% أسئلة مقالية، و85% أسئلة اختيار من متعدد، منوها إلى أن أوراق إجابات الامتحانات سيتم تصحيحها إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، ضمانا لعدم حدوث أى أخطاء أثناء أعمال التصحيح، قائلا: «التصحيح الإلكتروني يحقق العدالة بين جميع الطلاب».