كييف تعيد خدمات المترو وإمدادات المياه بعد الضربات الروسية

أكّد فيتالي كليتشكو رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية، اليوم، أنَّ شبكة المترو في المدينة عادت إلى الخدمة، كما أعيد توصيل إمدادات المياه لجميع السكان بعد يوم من الموجة الأخيرة من الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية الحيوية، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

وذكر كليتشكو أنَّ التدفئة أعيدت إلى نصف المدينة وعادت الكهرباء إلى ثلثيها.

كما تعمل تعمل أوكرانيا، اليوم، على إعادة الكهرباء للمستشفيات وأنظمة التدفئة والبنية التحتية الحيوية الأخرى في المدن الكبرى.

ارتفاع درجات الحرارة بسبب موجة الهجمات الروسية

أدى وابل الصواريخ الذي أطلقته روسيا إلى دفع العديد من المدن إلى الظلام، مما أدى إلى قطع المياه والحرارة وإجبار الناس على تحمل درجات حرارة أقل من درجة التجمد.

وقال كليتشكو، إنَّ ثلث السكان فقط لديهم تدفئة أو ماء، وقام الناس بمحاولة تحمل درجات الحرارة عن طريق ارتدائهم لمعاطف شتوية كثيرة في محطات مترو تحت الأرض بعد انطلاق صفارات الإنذار في الصباح.

وقالت مواطنه أوكرانية لادا كوروفاي، البالغة من العمر 25 عامًا والمقيمة في كييف، «استيقظت، ورأيت صاروخًا في السماء، لقد رأيت ذلك وفهمت أنه يجب أن أذهب إلى النفق».

أولوية إعادة الكهرباء إلى المستشفيات

وقالت شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية انقطاع التيار الكهربائي في حالات الطوارئ «أوكرنرجو»، إنَّ نظامها فقد أكثر من نصف قدرته بعد الإضرابات التي استهدفت شبكات البنية التحتية الأساسية ومنشآت التوليد.

وحذرت شركة أوكرنرجو من أنَّ حجم الأضرار في شمال وجنوب ووسط البلاد، يعني أن استعادة الإمدادات قد تستغرق وقتًا أطول مما كانت عليه بعد الهجمات السابقة.

وقالت شركة أوكرنرجو في بيان يوم الجمعة «إنها ستعطى الأولوية للبنية التحتية الحيوية إلى المستشفيات ومرافق إمدادات المياه ومرافق الإمداد بالحرارة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي».