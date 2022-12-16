«البنتاجون»: الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع روسيا

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع «البنتاجون»، إن «موسكو»، لن تُملي على «واشنطن» نوعية المساعدة الأمنية التي تقدمها لأوكرانيا، وأوضح الجنرال بات رايدر، للصحفيين، إن بلاده ليست في حالة حرب مع روسيا، ولا تسعى للصراع.

وأضاف «رايدر»، أن تركيز «واشنطن» ينصب على تزويد أوكرانيا بالمساعدة الأمنية التي تحتاجها للدفاع عن نفسها، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

من جانبه، أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن انسحاب «موسكو» إلى حدود عام 1991 هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، مضيفا في حوار مع صحيفة «إيكونوميست» البريطانية، في حال الانسحاب سيبدأ مسار محتمل للدبلوماسيين.

رئيس صربيا يتوقع استمرار الأزمة إلى العام المقبل

بدوره، توقع رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، استمرار الأزمة إلى العام المقبل، مشيرا في حزوار مع قناة «آر تي إس»،إلى استقرار المواقع الروسية والأوكرانية على خط التماس.

واعتبر فوتشيتش، أن الشتاء المقبل سيكون الأصعب في التاريخ، مضيفا أن ليس لدى بلاده أي التزامات أمام «موسكو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأكد فوتشيتش، أن «بلجراد»، لن تفرض عقوبات ضد روسيا إلا في حال تعرض مصالح بلجراد الحيوية أو الوجودية للتهديد.

وقال رئيس «المجلس الأوروبي» شارل ميشيل، إن التأخرفي الإعلان عن الحزمة التاسعة من العقوبات ضج «موسكو» لمدة ساعة أو ساعتين يرجع إلى ضرورة التحقق من الإجراءات الإدارية والرغبة في منع حدوث أزمة غذائية، مشيرا في في مؤتمر صحفي عقب القمة الأوروبية، إلى الاتفاق على الحزمة الجديدة من العقوبات.

اقتراح بتمديد العقوبات الأوروبية ضد روسيا مرة في السنة

بدوره، أوضح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراوسكي، إن بلاده وليتوانيا اقترحتا تمديد العقوبات الأوروبية مرة في السنة بدلا من مرة كل 6 أشهر.

وأمس الخميس، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا روسيًا لمكافحة تمجيد النازية والنازية الجديدة، بأغلبية 120 صوتا مقابل 50 صوتا ضد القرار من بينهم « الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا»، وامتناع 10 أعضاء عن التصويت

اقتصاديا، حث «مجلس أوروبا»، قادة الاتحاد، على تسريع المناقشات مع شركاء موثوقين بشأن مسألة عقود الغاز طويلة الأجل لتأمين إمدادات الطاقة قبل موسم شتاء 2023- 2024، وإبرام عقود طويلة الأجل.