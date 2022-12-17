سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 17 سبتمبر

الكويت واحدة من الدول الخليجية التي يقبل الكثير من العمالة المصرية على السفر للعمل بها ولهذا يبحث هؤلاء بشكل يومي عن متابعة سعر صرف الدينار الكويتي في البنوك.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنية المصري

وفي هذا الإطار، توضح «الوطن» للمهتمين بسعر العملات سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الذي تراوحت قيمته ما بين 78.9 جنيه، و80.9 جنيه، وجاءت تفاصيل سعر صرف الدينار الكويتي، وفقا لمواقع البنوك الرسمية، كما يلي:

سعر الدينار في المصرف الدولي

- في المصرف الدولي AIB نحو 80.25 جنيه للشراء، 80.68 جنيه للبيع.

- في بنك الكويت الوطني NBK بلغ سعر شراء الدينار 75.87 جنيه للشراء، 80.92 جنيه للبيع.

- بنك قطر الوطني بلغ سعر الدينار 76.66 جنيه للشراء، 80.71 جنيه للبيع.

- في بنك كريدي أجريكول، استقر سعر شراء الدينار اليوم عند نحو 76.22 جنيه للشراء، 82.25 جنيه للبيع.

- وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي، 80.36 جنيه للشراء، و80.77 جنيه للبيع.

- وفي بنكي مصر والأهلي المصري، سجلت العملة الكويتية 77.62جنيه للشراء، 80.52 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدينار في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس»، نحو 78.15 جنيه للشراء، 80.71 جنيه للبيع.

- سجلت العملة الكويتية اليوم ببنك بلوم، 80.28 جنيه للشراء، 80.71 جنيه للبيع.