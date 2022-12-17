سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بمحال الصاغة.. عيار 21 بدون مصنعية

كشفت محال الصاغة، اليوم السبت، عن سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء، ومنه عيار 21 بدون مصنعية، فضلا عن باقي أعيرة المعدن الأصفر الذي شهد تبذبذبا كبيرا على مدار العام 2022.

ويوضح التقرير التالي سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بدون مصنعية، وعياري 24 و18 والجنيه الذهب في الصاغة وأسواق المال.

- عيار 24 للبيع 2091 جنيها والشراء 2126 جنيها.

- عيار 22 للبيع 1917 جنيها والشراء 1949 جنيها.

- عيار 21 للبيع 1830 جنيها والشراء 1860 جنيها.

- عيار 18 للبيع 1569 جنيها والشراء 1594 جنيها.

- عيار 14 للبيع 1220 جنيها والشراء 1240 جنيها.

- عيار 12 للبيع 1046 جنيها والشراء 1063 جنيها.

- الأونصة للبيع 65,043 جنيها والشراء 66,110 جنيها.

- الجنيه الذهب للبيع 14,640 جنيها وللشراء 14,880 جنيها.

- الكيلو للبيع 2,091,429 جنيه وللشراء 2,125,714 جنيه.

الذهب في أسواق المال اليوم السبت

- سعر الذهب عيار 24 اليوم 1422 جنيها ما يعادل 57.68 دولار.

- سعر الذهب عيار 22 اليوم 1303 جنيهات ما يعادل 52.88 دولار.

- سعر الذهب عيار 21 اليوم 1244 جنيها ما يعادل 50.48 دولار.

- سعر الذهب عيار 18 اليوم 1066 جنيها ما يعادل 43.26 دولار.

- سعر الذهب عيار 14 اليوم 829.44 جنيه ما يعادل 33.65 دولار.

- سعر الذهب عيار 12 اليوم 710.95 جنيه ما يعادل 28.84 دولار.

- سعر الذهب عيار 9 اليوم 533.21 جنيه ما يعادل 21.63 دولار.

- سعر أوقية الذهب 44,221 جنيه ما يعادل 1,794 دولار.

- سعر الجنيه الذهب 9,953 جنيه ما يعادل 403.80 دولار.

- سعر كيلو الذهب1,421,891 جنيه ما يعادل 57,685 دولار.