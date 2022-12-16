شعبة الذهب: 35 عارضا و7 آلاف زائر للمعرض الدولي الثاني المجوهرات «نبيو 2»

كشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية نتائج للنسخة الثانية من المعرض الدولي «نبيو» للذهب والمجوهرات، والذي انتهت فعالياته منذ يومين.

رئيس شعبة الذهب: 35 عارضا من 4 دول

في ذلك السياق، أوضح هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب، أنَّ المعرض حظي بزخم دولي عالٍ، بمشاركة 35 عارضا دوليا من 4 دول وهي الهند وإيطاليا وتركيا والإمارات.

وأضاف «ميلاد» في بيان صدر عن الشعبة اليوم، أنَّ عدد الحضور بمعرض «نيبو 2» وصل لـ 500 زائر دولي و100 مشتر دولي من 18 دولة في الخليج العربي وأفريقيا.

إجمالي عدد زوار معرض «نيبو» يتخطى 7 آلاف زائر

وتابع رئيس الشعبة كاشفاً وصول إجمالي عدد الزائرين إلى حوالي 7 آلاف زائر على مدار أيام المعرض،بينهم تجار تجزئة ومشترين لـ الذهب محليين.

وقال «ميلاد» إنَّ النسخة الأخيرة من «نبيو» شهدت تضاعف في مساحة العرض مقارنة بالنسخة الأولي والتي عقدت فبراير الماضي، حيث بلغت المساحة في النسخة الحالية حوالي 7500 متر مربع بزيادة 200% عن النسخة الأولي كما تم إضافة أربعة أجنحة دولية للمعرض عن النسخة السابقة.

وأشار إلى أنه قد تم إضافة العديد من الأنشطة الجديدة على هامش النسخة الجديدة من المعرض حيث سيشهد الاعلان عن عشرة فائزين بمسابقة تصميم الحلي والمجوهرات بالاشتراك مع مدرسة تصميم للمصممة العالمية عزة فهمي وهم حبيبة عبد القادر في المركز الأول وآمال فاروق في المركز الثاني وسمر الشناوي في المركز الثالث وكارول حنوش ومروة رفعت ورشا الكاسر وسلمي حلاوة وبدور البدور وزهرة حاجي وسارة أشرف.

أوضح «ميلاد»، أنَّ الشعبة نجحت في تحويل «نبيو»، إلى معرض دولي بتحفيز كافة المؤسسات الدولية المنتجة للمصوغات على المشاركة لعرض أحدث الخطوط والصيحات العالمية في التصميم وأحدث تكنولوجيات الانتاج أمام مجتمع الصناعة وتجارة المجوهرات المصري ومقارنة جودة المنتج المصري بأحدث المعايير الدولية وخلق فرص تصديرية للمجوهرات المصرية إلى الأسواق الدولية وتشجيع هذا القطاع الاقتصادي الهام على النمو السريع بما يحقق الحلم المنشود لتحويل مصر إلى مركز دولي وإقليمي لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات.

توجه رئيس الشعبة بالشكر لكافة المؤسسات الحكومية التي شاركت بقوة ولم تدخر جهدًا لإنجاح المعرض، مثل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على ما قدمه من دعم للشعبة لإنجاح كافة فعاليات المعرض والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والمهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لدعمه لتجار الذهب وتقديم كافة التسهيلات والرعاية اللازمة لإتمام المعرض وانجاح ومصلحة الدمغة والموازين برئاسة اللواء أحمد سليمان والتي قدمت كافة التسهيلات اللازمة للعارضين ومصلحة الجمارك المصرية برئاسة الشحات الغتوري لتسهيل دخول وخروج المعروضات والعارضين الدوليين إلى الأراضي المصرية للمشاركة في المعرض.

انطلقت النسخة الثانية من المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئاسة مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية.

وشهد المعرض إقامة أول عرض مجوهرات حي «ديفيليه» على هامش فعاليات اليوم الثاني، والذي لاقي اقبالا ونجاحا كبيرا في الأوساط الولية لإنتاج المجوهرات.

وأشار ممثلو المؤسسات الدولية للتصميم وإنتاج المجوهرات ترقبهم لنسخة جديدة من هذه المسابقة، كما تم تخصيص اليوم الأخير من المعرض للبيع المباشر للجمهور.