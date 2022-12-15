تحرك جديد في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الخميس، تحركًا ملحوظًا في كافة أسعار الأعيرة، وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن»، أسعار الذهب الآن، بعد التحرك الجديد في نهاية تعاملات اليوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وقال علاء فاروق، صاحب محل ذهب ومجوهرات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ سعر الذهب اليوم في مصر 2022، شهد تحرك ملحوظ في نهاية تعاملات اليوم، موضحًا أنّ أسعار الذهب الآن جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2115 جنيهًا للشراء، بينما سجل 2180 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 22 سجل 1938 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 سجل 1850 جنيهًا للشراء، بينما سجل 1900 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1585 جنيهًا للشراء، بينما سجل 1685 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1230 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وكشف فاروق، أنّ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، في ختام التعاملات سجل 14800 جنيه دون مصنعية ودمغة وضريبة.

وأكدّ «علاء» أنّ هناك تحركا كبيرا وإقبالًا بصورة غير مسبوقة والاستفادة من أسعار الذهب اليوم، موضحًا أنّ حركة البيع انتعشت بصورة كبيرة جدًا، وخاصة على عيار 21، و18، وذلك لبيعهم بأعلى سعر وتحقيق أرباحا طائلة جراء.

عزوف المواطنين عن شراء الذهب

وشدد على أنّ المواطنين أصبحوا خبراء فيما يخص الذهب، حيث امتنعوا عن الشراء وقت ارتفاع الأسعار، واكتفى الجميع بالبيع فقط، حيث أنّهم ينتظرون تراجع الأسعار للشراء ثم البيع في وقت الارتفاع، لافتًا إلى أنه استقبل عروسين اليوم لشراء الشبكة، وعندما علموا بارتفاع الأسعار فضلوا الانصراف والانتظار حتى تستقر الأسعار مرة أخرى.