سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت

يهتم العديد من الأشخاص بمتابعة سعر العملة الأوروبية، نظرا لأهميتها بجانب الدولار الأمريكي في عمليات الاستيراد والتصدير، لذا يحرص قطاع عريض على معرفة أسعار صرف سعر اليورو في البنوك.

سعر صرف اليورو اليوم السبت في البنوك

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي والبنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر، وفق آخر تداولات وردت قبل اليوم السبت الموافق 17 ديسمبر.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم، نحو 26.28 جنيه للشراء، و26.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

كما سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي اليوم، نحو 26.24 جنيه للشراء، و26.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم نحو 26.20 جنيه للشراء، و26.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري، نحو 26.21 جنيها للشراء، و26.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي اليوم نحو 26.10 جنيه للشراء، 25.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم، نحو 26.26 جنيه للشراء، و26.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر صرف اليورو، داخل بنك المصرف المتحد اليوم، نحو 26.21 جنيه للشراء، و26.40 جنيه للبيع.

استقر سعر العملة الأوروبية في بنك HSBC اليوم، عند 26.21 جنيه للشراء، و26.41 جنيه للبيع.