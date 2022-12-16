سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

تعد عملة دول الاتحاد الأوروبي واحدة من العملات التي تحظى بمتابعة كبيرة داخل الشارع المصري، نظرا لأهميتها إلى جانب الدولار الأمريكي في عمليات الاستيراد والتصدير، ولهذا يحرص قطاع عريض على متابعة أسعار صرفها في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية العاملة في مصر لمعرفة سعر صرف اليورو مقابل الجنيه.

سعر صرف اليورو اليوم الخميس في البنوك

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف اليورو اليوم في البنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر، وعدد من البنوك الأخرى، وفق آخر التداولات الواردة صباح اليوم، حيث سجل سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم، نحو 26.28 جنيه للشراء، و26.40 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي اليوم، نحو 26.24 جنيه للشراء، و26.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم، نحو 26.26 جنيه للشراء، و26.40 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو، داخل بنك المصرف المتحد اليوم، نحو 26.21 جنيه للشراء، و26.40 جنيه للبيع، واستقر سعر العملة الأوروبية في بنك HSBC اليوم، عند 26.21 جنيه للشراء، و26.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم نحو 26.20 جنيه للشراء، و26.34 جنيه للبيع، كما سجل مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، سعر 26.21 جنيها للشراء، و26.29 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي اليوم نحو 26.10 جنيه للشراء، 25.34 جنيه للبيع.