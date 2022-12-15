سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم الخميس

تحرص البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية العاملة في مصر، بنشر تحديثات أسعار العملات بشكل يومي، ومنها سعر صرف اليورو مقابل الجنيه، في إطار اهتمام الجمهور بالاطلاع على آخر التطورات، من أجل تحديد موقفهم من الإقبال على العمليات، سواء البيع أو الشراء.

سعر صرف اليورو اليوم الخميس في البنوك

نستعرض سعر صرف اليورو اليوم الخميس، في البنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر، وعدد من البنوك الأخرى، وفق آخر التداولات الواردة صباح اليوم.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم نحو 26.20 جنيه للشراء، و26.34 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، 26.21 جنيها للشراء، و26.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي اليوم نحو 26.10 جنيه للشراء، 25.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي اليوم، نحو 26.24 جنيه للشراء، و26.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم، نحو 26.26 جنيه للشراء، و26.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

سجل سعر صرف اليورو، داخل بنك المصرف المتحد اليوم، نحو 26.21 جنيه للشراء، و26.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك HSBC

سجل سعر العملة الأوروبية في بنك HSBC اليوم، نحو 26.21 جنيه للشراء، و26.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم، نحو 26.28 جنيه للشراء، و26.40 جنيه للبيع.