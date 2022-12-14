سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك الأجنبية اليوم

نظر للتغيرات المستمرة التي تشهدها أسعار العملات اليومية في القطاع المصرفي، تواصل «الوطن» يوميًا متابعة كل التغيرات التي تطرأ على أسعار العملات في كل البنوك العربية والأجنبية.

ووفقا لما أعلنت عنه المواقع الرسمية للبنوك، تستعرض سعر صرف اليورو اليوم، في البنك المركزي والبنوك الاجنبية وبعض البنوك الأخرى.

سعر صرف اليورو في البنوك المصرية

- سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي المصري، 25.92 جنيه للشراء، و26.02 جنيه للبيع.

- سعر اليورو، في بنكي الأهلي ومصر، اليوم، 25.09 جنيه للشراء، 25.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك الأجنبية

- سعر صرف اليورو، داخل بنك كريدي أجريكول 25.88 جنيه للشراء و26.05 جنيه للبيع.

- في ميد بنك MIDBANK سجل نحو 26.02 جنيه للشراء، و26.44 جنيه.

- داخل الاهلي الكويتي «بيريوس»، بلغ سعر العملة الأوروبية، 25.90 جنيه للشراء، و26.09 جنيه للبيع.

- في بنك بلوم 25.88 جنيه للشراء، و26.04 جنيه للبيع.

- في بنك المشرق نحو 26.15 جنيه للشراء، و26.35 جنيه للبيع.

- سجل المصرف الدولي AIB، سجل نحو 26.11 جنيه للشراء، و26.24 جنيه للبيع.

- في بنك الكويت الوطني NBK نحو 25.88 جنيه للشراء، و26.06 جنيه للبيع.

- سعره اليورو بمصرف أبوظبي الإسلامي، 26.18 جنيه للشراء، و26.25 جنيه للبيع.

- قطر الوطني QNB نحو 26.13 جنيه للشراء، و26.25 جنيه للبيع.