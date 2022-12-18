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«الأرصاد» توضح: هل تتساقط الأمطار أول أيام الشتاء؟

كتب:

هبهَ وهـدان
01:27 ص | الأحد 18 ديسمبر 2022
أمطار في الإسماعيلية

أمطار في الإسماعيلية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا تفصيليًا بشأن حالة الطقس المتوقعة  الأربعاء المقبل حيث أول أيام فصل الشتاء 2022 التي تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية.

فرص تساقط الأمطار أول أيام الشتاء

وذكرت الأرصاد أنه المتوقع مع وجود فرص لتساقط الأمطار على الوجه البحري ومناطق السواحل الشمالية، فضلا عن نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويسود الأربعاء طقس بارد في الصباح الباكر لطيف خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وليلا تشهد البلاد طقسا مائلا للبرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

وتسيطر حالة من الغيوم على أغلب محافظات الجمهورية ومنها القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وحتى شمال الصعيد، باستثناء مناطق جنوب سيناء وسلالسل جبال البحر الأحمر وجنوب العيد حيث يسود فيها طقس مشمس.

هل تنخفض الحرارة في أول أيام الشتاء؟

ووفق الخبراء، فمن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في اليوم الأول لفصل الشتاء هذا العام، إذ تسجل العظمى يوم الأربعاء على كل من الوجه البحري والقاهرة الكبرى لتصل إلى 21 الصغرى 13، السواحل الشمالية العظمى 20 والصغرى 14.

وتصل درجات الحرارة العظمى على جنوب سيناء نحو 25 والصغرى 18، شمال الصعيد العظمى 21 والصغرى 10، جنوب الصعيد العظمى 26 والصغرى 14.

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بقلم هبهَ وهـدان