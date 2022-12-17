«طاقة النواب»: القمة الأمريكية الأفريقية تحقق مكاسب كبيرة لمصر والقارة السمراء

قال النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن القمة الأمريكية الأفريقية الثانية حققت نتائج ومكاسب كبيرة، جاءت نتيجة تبني مصر لقضايا القارة على المستوى الدولي، خاصة التي طرحها الرئيس السيسي، خلال قمة المناخ COP27، وهي انعكاس حقيقي للدور البارز الذي تلعبه مصر في دعم الدول الأفريقية في كل المنتديات الدولية.

وأكد «عوض الله» في تصريحات للمحرريم البرلمانيين اليوم، أن الرئيس السيسي على مدى السنوات الماضية، أولى اهتماما كبيرا بهموم وقضايا القارة السمراء، في ظل ما نواجهه من تحديات تغير المناخ وتبعاتها الاقتصادية، وكذلك آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة الغذاء العالمية والطاقة، التي تضع العالم في ظروف غير مسبوقة.

وأشار رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب إلى أن القمة تفرز نتائج إيجابية منها زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر، ونقل التكنولوجيا الأمريكية لدول القارة، والمشروعات الصناعية والتكنولوجية لتحويل الثروات الخام في إفريقيا إلى منتجات كاملة الصنع بدلا من تصدير الخامات والثروات في صورتها الأولية.