وزيرة البيئة تبحث مع مجموعة أمريكا اللاتينية حلول وقف تدهور التنوع البيولوجي

واصلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، سلسلة اجتماعاتها على هامش مشاركتها بمؤتمر التنوع البيولوجي، المنعقد في كندا، إذ التقت بمجموعة أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي، لبحث الرؤى والمقترحات والعمل على تقريب وجهات النظر وعرض الأفكار والحلول ما يسهل عمليات وقف تدهور التنوع البيولوجي، وتسهيل عمليات التفاوض خلال المؤتمر حول الهدف العالمي للتنوع البيولوجي.

الهدف العالمي للتنوع البيولوجي

أوضحت وزيرة البيئة، في بيان، أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات ومنها الهدف العالمي للتنوع البيولوجي «30 × 30»، الذي بموجبه سيجري حماية 30% على الأقل من المناطق البرية والبحرية عالميًا بحلول عام 2030، والمناهج المستخدمة في هذا الإطار، وذلك لاعتماد إطار عمل خارطة طريق للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، لوقف فقدان التنوع البيولوجي.

وتابعت الوزيرة بأن الاجتماع ناقش أيضا ما يخص مواجهة التلوث وحماية النظم البيئية ونمط الاستهلاك المستدام في ظل تسببه في فقدان التنوع البيولوجي إلى حد كبير.

دور ومساهمات المجتمعات والشعوب

وأضافت أن الاجتماع استعرض دعم دور ومساهمات المجتمعات والشعوب الأصلية في الحفاظ على التنوع البيولوجي وإدارة الموارد الطبيعية، والعمل على وضع خطة لصون حقوق الشعوب الأصلية والاعتراف بمساهماتها كحماة الطبيعة.

يذكر أنه جرى اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد، لرئاسة مشارورات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي مع نظيرها الكندي.