وسائل إعلام أمريكا اللاتينية تحتفل بقمة المناخ «COP 27»

رحبت صحف أمريكا اللاتينية، بمؤتمر قمة المناخ، المقام في شرم الشيخ، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، بحضور العديد من قادة دول العالم.

رؤية الصحافة الفنزويلية لمؤتمر المناخ كوب 27

نشرت صحيفة El Universal الفنزويلية، في 6/11/2022، تقريرا من كاراكاس، نقلاً عن الرئاسة الفنزويلية بعنوان «وصل مادورو إلى شرم الشيخ لحضور قمة المناخ»، في إطار مشاركته في المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ (COP27).

أشار التقرير، إلى أن الرئيس «نيكولاس مادورو»، عقد اجتماعا مع وزير العدل عمر مروان، بهدف تعزيز العلاقات الدبلوماسية، وتبادل الأفكار والتجارب لصالح الدفاع عن الشعوب النامية المتأثرة بالدول الصناعية.

ماذا قال الرئيس الكوبي أثناء تواجده في مصر؟

قال الرئيس الكوبي فور وصوله إلى مصر، «علينا أن نطلب من الجنوب أن يكون هناك تغيير في النظم التنموية شديدة التلوث في الشمال وأوروبا والولايات المتحدة»، مشددا على أن «فنزويلا تتخذ موقفا حازما، لتسريع خطوات تنفيذ الاتفاقيات التي جرى توقيعها، فضلا عن العمليات، لكي يتم استبدال النموذج الرأسمالي المدمر بنموذج إنساني».

الصحافة في كوبا تشيد برسالة الرئيس السيسي وجهود مصر

وفي كوبا، حرصت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد «برنسا لاتينا» في تقرير لها، منشور السابع من نوفمبر على التعليق بعنوان عريض «انطلاق الاجتماع رفيع المستوى من قمة المناخ في مصر»، وحدد في التقرير عدة نقاط منها:

رسالة ترحيب الرئيس السيسي لأكثر من 40 ألف مندوب، التى نُشرت على فيسبوك، إذ حث الرئيس المجتمع الدولي، على اتخاذ تدابير ملموسة لمواجهة تغير المناخ، الذي اعتبره مشكلة وجودية للبشرية.

وحذر من أن هذه القمة، تنعقد في لحظة حساسة للغاية، يتعرض فيها عالمنا لمخاطر وجودية، وتحديات غير مسبوقة، تؤثر على بقاء كوكبنا وقدرتنا على العيش، وأوضحت مصر، بصفتها الدولة المضيفة، دعمها لهذا الموقف في عدة مناسبات، من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير خارجيته سامح شكري.

تغير موقف الدول الغنية لأول مرة منذ 10 سنوات

موافقة الدول الغنية منذ أكثر من 10 سنوات على تحويل 100 مليار دولار سنويًا، لكن هذا المبلغ، لم يتم تسليمه أبدًا، وجزء كبير مما تم منحه كان فى صورة قروض.