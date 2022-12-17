كيس بطاطس بطعم «الأحياء».. طريقة «عبدالرحمن» للتخفيف عن طلاب الثانوية

مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، وزيادة الضغوطات على طلاب الثانوية العامة مع مرور الأيام، فكر أحد مُعلمي مادة الأحياء «البيولوجي» في طريقة لإدخال السرور على طلابه وإخراجهم من خانة الضغط، فكانت فكرته مختلفة حققت نتائج إيجابية في نفوس طلابه.

كيس من البطاطس باسم المُدرس وبطعم مادة الأحياء «البيولوجي»، هكذا فكر الدكتور عبدالرحمن عادل، مُعلم مادة الأحياء بالقاهرة، في إدخال السرور على الطلاب، فبعد نجاحهم في الامتحان الذي أعده لهم، حصلوا على المفاجأة، وهي كيس بطاطس مع شهادات تقدير لتفوقهم.

يروي «عبد الرحمن» لـ«الوطن»، بداية فكرته، قائلًا: «لما انتشرت الفترة اللي فاتت أكياس البطاطس بطعم كنتاكي وخلطة زنجر وحققت انتشار واسع، لقيت الطلاب بيتكلموا عن إزاي يشتروها عشان يجربوها، اهتمامهم بالموضوع خلاني أفكر أفرحهم بعد الامتحان باللي هما عاوزينه».

بطاطس مقرمشة بالجبنة.. وغلاف بطعم الأحياء

اشترى أكياس بطاطس وصمم غلافًا لها بطريقته الخاصة، باسمه وبطعم المادة التي يُدرسها، وطبعها على الكيس، وأعطاه لطلابه كهدية لهم بعد نجاحهم في الاختبار: «الطلاب انبهرت لما لقت الكيس بطعم الأحياء، قالوا لي إزاي عملتها وبيستغربوا إن ده حقيقي وبيسألوا إذا كان فيه بطاطس ولا لا».

بسكويت وشوكولاتة

ليس كيس بطاطس فقط، بل اشترى «عبد الرحمن» أيضًا بسكويت وشوكولاتة وطبع عليها غلافًا جديدًا لفكرته: «تفاعل الطلبة كان عالي وانبسطت إني فرحتهم وخرجتهم من ضغوطات الدراسة والامتحانات»، التقط الطلاب صورًا عديدة مع الكيس، وتظهر على وجهوهم فرحة كبيرة أخرجتهم من ضغط فترة الثانوية، ونشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت صور الكيس تفاعلًا كبيرًا.