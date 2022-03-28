«الفيدرالية الروسية»: أمريكا تمول أكثر من 300 مختبر بيولوجي حول العالم

أعلنت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لرقابة حماية حقوق المستهلكين «روس بوتريبنادزور»، أنّ أمريكى تمول أكثر من 300 مختبر بيولوجي حول العالم، بحسب موقع «روسيا اليوم».

أمريكا تمول أنشطة بيولوجية حول العالم

وقالت «بوبوفا» خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي لعموم روسيا حول الأمراض المعدية: «هناك مناطق يوجد بها تركيز عال من المختبرات الأمريكية، العسكرية والمدنية على حد سواء، ويزداد عددها يوما بعد يوم».

وأضافت: «عندما قمت بتحضير هذه المواد، كان عدد هذه المختبرات أكثر من 200، واليوم هناك أكثر من 300 منها».

وعن علاقة الأمر بانتشار فيروس كورونا المستجد، وأشارت «بوبوفا» إلى أنّه على خلفية جائحة الفيروس التاجي في العالم، تقوم بعض الدول ببناء منشآت جديدة من هذا القبيل، ومن بينها المختبرات البيولوجية.

يذكر أن روسيا وجهت اتهامات من قبل لأوكرانيا، بشأن وجود معامل بيولوجية لديها، حيث سبق وأعلنت وزارة الدفاع الروسية بحصولها على خريطة تُظهر 30 مختبراً بيولوجياً في 14 مدينة وبلدة في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن هذه المعامل كانت منخرطة في ممارسة «أنشطة بيولوجية واسعة النطاق»، لافتة إلى أن حجم تمويل هذا المشروع بلغ نحو 32 مليون دولار خلال الفترة ما بين 2018 و2020.

نجل الرئيس الأمريكي وتمويل مختبرات بيولوجية

واتهمت «موسكو» الولايات المتحدة الأمريكية، بأنّها وراء تمويل تلم الأنشطة البيولوجية العسرية في أوكرانيا، وأن هانتر ابن الرئيس الأمريكي «جو بايدن» متورط في هذا الأمر أيضاً استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن لديها وثائق تثبت أيضاً أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تطور سلالة من الجمرة الخبيثة في أوكرانيا، وتستمر العملية العسكرية في أوكرانيا ليومها الـ 32 على التوالي، منذ خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلناً قيام بلاده بشن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس، وكذلك منع عكسرة أوكرانيا من جانب عدة دول غربية في إشارة للولايات المتحدة الأمريكية.