معلم ينفذ فكرة الكارت الذكي في مدارس التعليم الفني بنجع حمادي

نفذ معلم لغة عربية بمدرسة نجع حمادي الثانوية الزخرفية، شمالي قنا، فكرة الكارت الذكي للحد من خروج الطالبات أثناء سير اليوم الدراسي إلا في حالة الضرورة، في محاولة لضبط العملية التعليمية بالمدرسة، والتي تقود إدارتها الشابة الجديدة خطة تطوير شاملة للنهوض بالمدرسة، وجعلها عنوانا لمدارس التعليم الفني، والذي تبذل الدولة جهودا للنهوض به باعتباره ركيزة أساسية للتعليم في مصر.

فكرة الكارت الذكي

وأوضح خالد أحمد أبو رحاب، معلم اللغة العربية، وصاحب فكرة الكارت الذكي، في بيان صادر اليوم، أن فكرة الكارت الذكي عبارة عن تصريح خروج إلكتروني يعمل بواسطة نظام QR، مزود ببرنامج به بيانات أسماء الفصول، وجدول الحصص، والإشراف اليومي، ويستهدف تنفيذ الفكرة الحد من خروج الطالبات من الفصول بحجج واهية، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الفكرة كواحدة من عدة أفكار جرى تنفيذها على أرض الواقع بالمدرسة، بهدف تطويرها والارتقاء بها، لتغيير الأفكار السائدة عن مدارس التعليم الفني، خاصة في ظل تعيين قيادة شابة للمدرسة منذ عدة أشهر تدعم وتشارك بكل قوة في كل ما هو جديد ومفيد للمدرسة.

مزايا الكارت الذكي

وأضاف «أبو رحاب»، أنه بمجرد مسح المعلم المشرف للكارت الذكي الـ QR الذي تحصل عليه الطالبة أثناء خروجها من الفصل، يظهر له جدول الفصل الخاص بالطالبة واسم مشرف الدور وعدد مرات الخروج، مؤكدا أنه يتم تطبيق الفكرة على أكتر من شيء، فمن المقرر أن يتم طباعة «بانر» به QR، يحمل المخطط الكروكي للمدرسة تسهيلا على أي زائر يدخل للمدرسة.

كما يساهم خلال فترات الامتحانات بإعداد QR على صفحة المدرسة، وكذلك داخل فناء المدرسة، مطبوعا على «بانر» لمعرفة أماكن اللجان وأماكن الامتحانات النظرية والعملية وساعات العمل، وبذلك يسهل على الطالب معرفة المكان بسرعة، مع تقليل التزاحم على الأوراق المعلنة على الجدران.

تنفيذ الفكرة خلال شهر

وأكد معلم اللغة العربية ومنفذ الفكرة، أن فريق العمل عكف على مدار شهر كامل لضبط البرنامج حتى يخرج بالشكل المناسب ويؤدي الهدف الذي نفذ لأجله بكل دقة، مؤكدا على أن هذه الفكرة يتم تطبيقها لأول مرة بمدارس إدارة نجع حمادي التعليمية، بإشراف القيادة الشابة الجديدة حازم زيدان، مدير إدارة المدرسة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والمهندس مسلم أبو الحسن، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، وراجح صابر الطيب، مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي.