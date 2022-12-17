أرقام للإبلاغ عن أي زيادة في أسعار السلع وأجرة المواصلات.. «ماتسكتش»

خصصت الحكومة أرقاما للتواصل والإبلاغ عن رفع أجرة أتوبيسات النقل الجماعي، أو أسعار السلع والمنتجات لمراقبة عملية السوق، لرفع الضرر عن المواطنين، وعدم تحميلهم أعباء جديدة دون وجه حق.

ونفى مجلس الوزراء أمس، زيادة أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام والنقل الجماعي، مُؤكدا أنه لا صحة لرفع أسعار التذاكر ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

أرقام للإبلاغ عن ارتفاع السلع

وهناك عدة طرق للإبلاغ عن ارتفاع الأسعار أو تغيير تعريفة الركوب، وهو ما نعرضه في السطور التالية:

يمكن تقديم بلاغ أو شكوى لجهاز حماية المستهلك بشأن ارتفاع أسعار السلع على مدار الـ24 ساعة، من خلال رقم الخط الساخن لحماية المستهلك، وهو 19588 أو من خلال رقم واتس أب 01281661880 أو رقم واتس أب للمحافظات 01030000602.

كما يمكن للمواطن تقديم شكوى إلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك، أو التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

إبلاغ منظومة الشكوى الحكومية الموحدة

كما يمكن الاتصال على رقم 16582 لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من أجل الإبلاغ عن ارتفاع السلع من قبل التجار دون وجه حق.

يتم الإبلاغ أيضا من خلال مباحث التموين عبر الخط الساخن 19588، عن تلاعب أي تاجر في أسعار السلع وفرض سعر غير المعلن عنه من جانب المورد.

وفي حال رفع السائقين لأسعار الأجرة، يمكن التواصل مع وزارة التنمية المحلية من خلال رقم 15330، لتقديم الشكاوى والإبلاغ عن زيادة أسعار المواصلات.