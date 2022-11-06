خبير تنمية مستدامة: تغيرات المناخ تؤثر على صحة الإنسان وتسبب ارتفاع الأسعار

قال الدكتور حسين أباظة الخبير الأممي للتنمية المستدامة، إن مؤتمر المناخ «COP 27» يسمى بقمة التنفيذ، بعد العديد من التعهدات في الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية الوفاء بهذه التعهدات اليوم، كون العالم أجمع وصل إلى أن الأمر أصبح يتعلق بـ «البقاء»، وهو ما يستلزم تجاوز مرحلة الوعود والتعهدات التي لا يجري الإلتزام بها.

الصحة وارتفاع الأسعار أبرز السلبيات التي تواجه الإنسان نتيجة تغيرات المناخ

وأضاف «أباظة» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح» على قناة «dmc »، أن العالم أصبح يشهد ظواهر عديدة منها زيادة معدلات التصحر ومشاكل ندرة المياه والتنوع البيولوجي، وهو ما ينعكس على حياة وصحة الإنسان وأنشطته اليومية، إضافة إلى ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن التمويل يأتي على رأس أولويات الأجندة قمة المناخ.

العالم أجمع على علم بأسباب التغيرات المناخية

وأكد الخبير الأممي للتنمية المستدامة، أن العالم أجمع أصبح على علم بالأسباب التي أدت لهذه التغيرات المناخية، التي تعود للآثار السلبية للثورة الصناعية والاستخدام المفرط لغازات الاحتباس الحراري، وما ترتب عليه من زيادة الانبعاثات.

على الدول الصناعية الوفاء بتعهداتها نحو الدول النامية

وأكد «أباظة» أن الدول النامية هي أكثر دول العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية، وأن هناك تكلفة ناجمة عن هذه الأضرار والخسائر النتاجة عن هذه التغيرات، مؤكدًا مشروعية مطالبة الدول النامية للدول الصناعية بالوفاء بهذه الالتزامات.