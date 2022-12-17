تفاصيل إصابة طالب في مشاجرة على 300 جنيه بالقليوبية.. «كان راجع من المدرسة»

«ابني عينيه راحت بسبب البلطجة واستخدام السلاح الناري»، بهذه الكلمات كشف أحمد عبد القادر، والد الطفل ضحية طلق ناري خرطوش، أطلقه شقيقان في مشاجرة مع آخرين بسبب الخلافات على 300 جنيه، ما أسفر عن إصابة الطفل في عينه، وممرضة في أذنها، جراء إطلاق الرصاص العشوائي، وتم نقل المصاب إلى مستشفى القصر العيني، وإلقاء القبض على المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

إصابة الطفل أثناء عودته من المدرسة

وقال الأب لـ«الوطن»، إن نجله يوم الواقعة كان عائدا من مدرسته كعادته، وأثناء سيره بالشارع نشبت مشاجرة بين شقيقين وآخرين بسبب الخلاف على مبلغ 300 جنيه، وأطلق أحد الشقيقين وابلا من الأعيرة النارية بطريقة عشوائية، ما أصاب نجله وتسبب في فقد إحدى عينيه، وهو حاليا يمكث بمستشفى قصر العيني، كما أصيبت ممرضة في أذنها كانت تشارك في تطعيم الأطفال.

وطالب والد الطالب بمعاقبة المتهمين في تلك الواقعة، وعودة حق ابنه قائلًا: «ابني يتألم من الوجع يوميا، كما أنه فقد إحدى عينيهـ والله أعلم ما إذا كنا نستطيع العمل على عودة النظر إلى عينيه مرة أخرى أم لا».

حبس المتهم بإصابة الطفل والممرضة

فيما أمرت جهات التحقيق في القليوبية بحبس المتهم في الواقعة، وطلب تحريات المباحث والاستعلام عن حالة المصابين وعرضهما على الطب الشرعي لبيان إصابتهما، وهل نتج عنها عاهة مستديمة من عدمه، وإعداد تقرير بحالتهما الصحية.

وكانت مدينة شبرا قد شهدت واقعة أليمة في منطقة بهتيم بمحافظ القليوبية، بعد أن فقد طفل عينه أثناء عودته من المدرسة وخلال مروره من الشارع تصادف وجود مشاجرة بالأسلحة النارية، أصيب خلالها برش خرطوش نتج عنه انفجار قرنية الطفل وفقد إحدى عينيه، كما أصيبت ممرضة كانت تعبر الطريق في أذنها.

إصابة طفل وممرضة بطلق ناري في مشاجرة بشبرا

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية ألقت القبض على متهم بإصابة طفل وممرضة بأعيرة نارية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، خلال مشاجرة، وجار ضبط وإحضار المتهم الهارب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها والاستعلام عن حالة المصابين.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بوجود مشاجرة بأعيرة نارية فرد خرطوش، وإصابة طفل وممرضة.

نقل الطفل لقصر العيني

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين فقد طالب يدعى «محمد.أ» بالصف الأول الإعدادي، مقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، عينه أثناء عودته من المدرسة، وممرضة كانت موجودة بالشارع أثناء حدوث المشاجرة بين شقيقين وآخرين على بعض الأعمال نظير مبلغ 300 جنيه.

وجرى نقل الطفل المصاب لمستشفى ناصر العام، ثم نقله لمستشفى قصر العيني، وتولت الجهات المعنية التحقيق.