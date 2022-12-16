«التموين»: ضبط 1913 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، أسفرت الحملات التموينية عن ضبط 1913 قضية تموينية متنوعة من بينها: ضبط قضية بيع بأزيد، 56 قضية حجب، ضبط 5 قضايا في مجال حجب السلع الإستراتيجية، وضبط 641 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية ومواد البناء، وضبط 958 قضية في مجال مخالفات المخابز.

التجارة في السلع الغذائية

كما ضبطت الحملات 26 قضية استيلاء على السلع المدعومة، بينها ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الدقهلية وبحوزته 20 طن أرز أبيض معبأة داخل شكائر قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، إلى جانب ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بمحافظة القاهرة لتصرفه في 22,550 طن دقيق بلدي مدعم قام المذكور ببيعها في السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبطت الحملات مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، وبحوزته 7,375 طن دقيق أبيض و2,375 طن أرز أبيض و2,500 طن مكرونة معبأة داخل عبوات بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط حالات التهريب

وفي إطار جهود الإدارة لضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب، أسفرت الجهود عن ضبط 55 قضية، وضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات الشحن دون ترخيص بمحافظة الجيزة وبحوزته كمية قدرها 65000 أقراص أدوية تخسيس ونحافة ومكملات غذائية ومنشطات مهربة جمركياً دون مستندات مجهولة المصدر وغير مسجلة بالجهات المختصة تشكل خطورة على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

مصنع منتجات بلاستيكية بدون ترخيص

وفي القليوبية ضبطت الحملات المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المنتجات البلاستيكية دون ترخيص، وفي حيازته كمية قدرها 57,500 طن مواد خام مستلزمات إنتاج دون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.