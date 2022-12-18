أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022

استقرت أسعار الخضروات اليوم الأحد في كافة المنافذ نظرا لتوافر السلعة في الأسواق، فضلا عن سعر الفاكهة والأسماك في سوق العبور هي الأخرى حظيت باستقرار ملحوظ.

ووفق جولة أجرتها «الوطن»، في بعض الأسواق، ننشر آخر ما استقرت عليه أسعار الخضروات اليوم الأحد الموافق 18 ديسمبر.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

وجاءت أسعار بيع الخضروات في سوق العبور اليوم الأحد الموافق 18 ديسمبر، وفق ما أعلنه الموقع الإلكتروني للسوق، كما يلي:

- تراوح سعر الكيلو من البطاطس بين 4 و7 جنيهات.

- تراوح سعر الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من الباذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات.

- تراوح سعر البصل بين 3.5 و5 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من الكوسة بين 4.5 و6.6 جنيه.

- تراوح سعر الكيلو من البسلة بين 11 و15 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو من البامية بين 16 و20 جنيها.

- سعر الفلفل الرومي بين 6 و10 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من الفلفل الحراق بين 5 و8 جنيهات.

- تراوح سعر الثوم بين 7 و11 جنيها.

- تراوح سعر الملوخية بين 3 و7 جنيهات.

أسعار الخضروات في السوق المحلية

وبشأن الخضروات وقيمتها السعرية في الأسواق المحلية فجاءت على هذا النحو:

- الطماطم بين 6 و8 جنيهات.

- الخيار بين 12 و10 جنيهات.

- البصل بين 6 و10 جنيهات.

- البطاطس بين 10 و12 جنيها.

- الجزر اليوم نحو 8-10 جنيهات.

- الفلفل بين 10 و12 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو من الفلفل الألوان بين 25 و28 جنيهًا.

- تراوح سعر الطماطم بين 5 - 10 جنيهات.

- حبة الكرنب بين 6 - 8 جنيهات حسب الحجم.

- حبة القرنبيط بين 5 -7 جنيهات وفق حجمها.

- الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

- البامية بين 20 و25 جنيهًا.

- البسلة بين 15 و18 جنيها.