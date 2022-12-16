أسعار الخضروات والفاكهة في السويس اليوم.. كيلو الخيار بـ7 جنيهات

شهدت أسواق السويس اليوم، تباينًا في أسعار الخضروات، إذ استقرت بعض الأصناف الرئيسية مثل الطماطم والبطاطس، فيما تغير سعر الملوخية عن الأسبوع الماضي، وانخفضت أسعار الباذنجان والفاصوليا.

قال المحاسب محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يجري متابعة أسعار الخضروات والفواكه بمختلف الأنواع يوميًا، وتقدير الأسعار الاسترشادية بالتنسيق مع مديرية التموين بالسويس، وفقًا لتداول الأصناف في سوق الأنصاري بالمحافظة، التي تعد السوق الأكبر بها.

أسعار الخضروات اليوم في السويس

البصل 4 جنيهات.

الجزر 7 جنيهات.

الفاصوليا من 8 إلى 12 جنيهًا.

الخيار من 7 إلى 9 جنيهات.

البسلة من 10 إلى 15 جنيهًا.

الكوسة من 11 إلى 12 جنيهًا.

الفلفل من 7 إلى 10 جنيهات.

الباذنجان 5 جنيهات.

الليمون 10 إلى 15 جنيهًا.

البطاطس من 7 إلى 10 جنيهات.

الطماطم 5 جنيهات.

الملوخية من 15 إلى 20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في السويس اليوم

وجاءت أسعار الفاكهة في السويس، اليوم، كما يلي:

الموز من 10 إلى 15 جنيهًا.

الرمان من 5 إلى 10 جنيهات.

الخوخ من 12 إلى 15 جنيهًا.

كانتلوب 8 إلى 14 جنيهًا.

جوافة من 8 إلى 10 جنيهات.

عنب من 10 إلى 12 جنيهًا.

برتقال بـ 7 جنيهات.

التفاح من 15 إلى 25 جنيهًا.