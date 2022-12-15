أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق السويس اليوم.. الطماطم بـ5 جنيهات

أسعار الخضروات والفاكهة تبحث عنها مختلف الأسر يوميا، لمعرفة مصدر الحصول على الاحتياجات اليومية، وفي أسواق السويس شهدت معظم الخضروات والفاكهة استقرارا في الأسعار، وفقا لما يتم التداول به في الأسواق.

أسعار استرشادية يومية

من جهته، قال المحاسب محمد المحلاح، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة السويس، لـ«الوطن»، إن أسعار الخضروات والفاكهة والبقوليات واللحوم والأسماك، وغيرها من المواد الغذائية، يتم وضع أسعار استرشادية يومية لها، وفقا للتداول بسوق الأنصاري الرئيسي في المدينة، ويتم الإعلان عنها.

متوسط أسعار الخضروات اليوم

الطماطم 5 جنيهات

الملوخية 10 جنيهات

الجزر من 7 إلى 9 جنيهات

الطماطم 5 جنيهات

البطاطس من 7 إلى 10 جنيهات

البصل من 4 إلى 7 جنيهات

باذنجان من 5 إلى 9 جنيهات

ليمون من 10 إلى 15 جنيها

فلفل من 7 إلى 10 جنيهات

كوسة من 12 إلى 15 جنيها

بسلة من 10 إلى 15 جنيها

خيار من 7 إلى 9 جنيهات

فاصوليا من 8 إلى 12 جنيها

متوسط أسعار الفاكهة الجوافة 10 جنيهات

التفاح من 15 إلى 25 جنيها

برتقال من 7 إلى 10 جنيهات

عنب من 10 إلى 12 جنيها

جوافة من 8 إلى 10 جنيهات

كانتلوب من 8 إلى 14 جنيها

خوخ من 12 إلى 15 جنيها

رومان من 5 إلى 10 جنيهات

موز من 10 إلى 15 جنيها