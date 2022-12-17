أسعار الخضروات في سوق العبور والتجزئة اليوم السبت 17 ديسمبر

يهتم الناس بمعرفة أسعار الخضروات بشكل يومي لحساب ميزانيتهم وتحديد احتياجاتهم وما يلزمهم من الأصناف المختلفة.

ووفق جولة أجرتها «الوطن»، في بعض الأسواق، ننشر آخر ما استقرت عليه أسعار الخضروات اليوم السبت الموافق 17 ديسمبر.

أسعار الخضروات في السوق المحلية

- تراوح سعر الطماطم بين 5-10 جنيهات.

- حبة الكرنب بين 6-8 جنيهات حسب الحجم.

- حبة القرنبيط بين 5-7 جنيهات وفق حجمها.

- الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

- البامية بين 20 و25 جنيهًا.

- البسلة بين 15 و18 جنيها.

- الطماطم بين 6 و8 جنيهات.

- الخيار بين 12 و10 جنيهات.

- البصل بين 6 و10 جنيهات.

- البطاطس بين 10 و12 جنيهات.

- الجزر اليوم نحو 8-10 جنيهات.

- الفلفل بين 10 و12 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو من الفلفل الألوان بين 25 و28 جنيهًا.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

واختلفت أسعار بيع الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 17 ديسمبر، وفق ما أعلنه الموقع الإلكتروني للسوق، وجاءت كما يلي:

- تراوح سعر البصل بين 3.5 و5 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من الكوسة بين 4.5 و6.6 جنيه.

- تراوح سعر الكيلو من البسلة بين 11 و15 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو من البامية بين 16 و20 جنيها.

- الفلفل الرومي بين 6 و10 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من الفلفل الحراق بين 5 و8 جنيهات.

- تراوح سعر الثوم بين 7 و11 جنيها.

- تراوح سعر الملوخية بين 3 و7 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من البطاطس بين 4 و7 جنيهات.

- تراوح سعر الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من الباذنجان البلدي بين 4 جنيه و6 جنيهات.

-تراوح سعر الكيلو من الباذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات.