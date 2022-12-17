حالات التنازل عن شقق تطوير عواصم المحافظات «داره».. اعرفها

أعلنت وزارة الإسكان عن تخصيص 1284 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى «داره» داخل 9 محافظات هي المنوفية والدقهلية والسويس ودمياط وكفر الشيخ بالوجه البحري ومحافظات قنا وسوهاج والفيوم والمنيا بصعيد مصر.

ووفقا لصندوق التنمية الحضرية فإن تخصيص الوحدات السكنية والإدارية بمشروع تطوير عواصم المحافظات «داره» شخصي ولا يجوز التصرف في الوحدة السكنية بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة أو المقيدة للملكية إلا في عدة حالات.

حالات التنازل عن شقق تطوير عواصم المحافظات

حدد صندوق التنمية الحضارية 3 حالات يمكن للمواطن المخصص له الوحدة السكنية التصرف بها بالبيع أو الشراء أو التنازل وهي:

- بعد سداد سعر الوحدة السكنية أو الإدارية المخصصة بمشروع تنمية عواصم المحافظات «داره» بالكامل.

موافقة الصندوق كتابية على البيع

- الحصول على موافقة كتابية من صندوق التنمية الحضرية بالبيع أو التصرف، حيث يجوز للصندوق إجازة التنازل عن تخصيص الوحدة السكنية بشرط الالتزام بسداد كافة الأقساط المستحقة على الوحدة حتى تاريخ التصرف.

- التنازل مع سداد القسط التالي لتاريخ التصرف أو التنازل.

تسديد مصروفات صندوق التنمية الحضرية

وبجميع حالات التنازل أو التصرف بشقق ووحدات مشروع تطوير عواصم المحافظات يجب أن يتم تسديد كامل الرسوم التى يحددها الصندوق للتنازل .