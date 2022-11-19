رئيس «صرف الإسكندرية»: المشروعات الجارية تحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين

أكد المهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أن الانتهاء من المشروعات الجارية، سيلبي الاحتياجات التنموية من تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واستيعاب التصرفات من مختلف المشروعات التنموية بالمحافظة والتوسعات المستقبلية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع المهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بمحطة التنقية الشرقية، لمناقشة موقف مشروعات الجهاز التنفيذي بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح أن الهدف من عقد الاجتماع إلى الوقوف على نسب تنفيذ المشروعات وتقديم كافة الإمكانيات وتذليل العقبات التي تواجه التنفيذ ووضع استراتيجيات وخطط للانتهاء من الأعمال طبقا للمواصفات الفنية والفترة الزمنية المحددة، للإرتقاء بمشتوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الإسكندرية.

مشروعات تنموية لمياه الصرف الصحي في الإسكندرية

وأشار إلى أنه جرى استعراض موقف مشروع الهاضم بالتقنية الشرقية وموقف لجنة الاستلام الابتدائي والتأكد من تحقيق المشروع للغرض الذى تم تنفيذه من أجله وهو توفير الكهرباء لتشغيل المحطة وتقليل وتحسين جودة الحمأة المنتجة وتقليل غاز الh2s ، كما تم استعراض موقف مشروع محطة معالجة ابيس الأولى ومحطة رفع 11 شرق والجداول الزمنية الخاصة بهما، وموقف مشروع الصرف الصحي بمنطقة ابو تلات والمستعمرة وقشوع وأبو بسيسة، كما جرى مراجعة موقف باقي مشروعات الخطة الاستثمارية.

ثناء على مشروع الهاضم في الإسكندرية

‏وأجرى الحاضرون جولة لزيارة مشروع الهاضم وأثنى كل من المهندس أحمد عبد القادر واللواء محمود نافع على العمل المشرف وتقدما بالشكر لكل من ساهم في إتمامه.

جاء ذلك بحضور المهندس إبراهيم منصور رئيس الجهاز التنفيذي بالإسكندرية والمهندسة وفاء باسيلي رئيس قطاع التخطيط بالشركة والمهندس خالد عبد الحميد رئيس قطاع المشروعات ومندوبي اتحاد شركتي سويزا والمقاولون العرب ومندوبي شركات المقاولات المنفذة للمشروعات الجارية.