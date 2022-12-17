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الداخلية توجه قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات العينية بالمستشفيات ودور الرعاية

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
01:40 م | السبت 17 ديسمبر 2022
جانب من قوافل الداخلية

جانب من قوافل الداخلية

واصلت وزارة الداخلية، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام، توجيه عدد من القوافل الإنسانية لزيارة عدد من المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام، بمختلف المحافظات، لمشاركة نزلائها الاحتفال بتلك المناسبة وتوزيع المساعدات العينية عليهم.

ولاقت المبادرة الإنسانية قبولاً واستحساناً من قبل المواطنين، وأثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.

وجاءت مشاركة وزراة الداخلية، من خلال مديريات أمن: أسيوط، الأقصر، السويس، المنيا، الوادي الجديد، مديرية أمن بورسعيد، دمياط، الإسكندرية، الإسماعيلية، البحر الأحمر، البحيرة، الجيزة، الشرقية، القليوبية ومطروح.

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