مشيرة خطاب لـ نشأت الديهي: حقوق الإنسان لبنة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة

قالت السفير مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر تؤمن بأن حقوق الإنسان الطريق نحو تحقيق التنمية والرفاهية والسلام والعدل، مشيرة إلى أن حقوق الإنسان لبنة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، رغم وجود الكثير من التحديات، مؤكدة أن الإنجازات التي تحققت في هذا المجال كثيرة.

رؤية واضحة لكل وزارة في تنفيذ رؤية حقوق الإنسان

وأضافت «خطاب»، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر «زوم»، في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان وقع اتفاقًا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لإطلاق خطة قومية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هناك رؤية واضحة لدور كل وزارة في تنفيذ رؤية مصر لحقوق الإنسان، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مرارًا ضرورة تطبيق حقوق الإنسان لإرضاء المواطن، مشيرة إلى أن هناك ضرورة للتركيز على حقوق الإنسان الاجتماعية والتنموية، وليست الحقوق السياسية فقط لأن الحقوق مرتبطة ببعضها البعض.

القضاء على فيروس سي معجزة

وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن القضاء على فيروس سي معجزة يجب أن توضع على قمة ملف حقوق الإنسان في مصر، كما أن ما حققته مصر في دعم المرأة غير مسبوق، وهذا يأتي في إطار تفعيل حقوق الإنسان، كما وجهت التحية للبرلمان الأوروبي، قائلة: «أشكر البرلمان الأوروبي فهناك أحد النواب هنأ مصر بإدارتها الناجحة لقمة المناخ، والحوارات الحرة التي أجريت على هامش المؤتمر، ودعم مصر لحقوق الإنسان رغم ما تعانيه من تحديات».