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إبراهيم عيسى: الرئيس السيسي هو الأكثر استنارة في التعامل مع ملف حقوق الإنسان

كتب:

أحمد شوقي
11:00 م | الأربعاء 14 ديسمبر 2022
الإعلامي إبراهيم عيسى

الإعلامي إبراهيم عيسى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مصر لم تكتف بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بل بصدد تنفيذ حقيقي شامل وجاد لتلك الاستراتيجية، مؤكدًا أن مصر أظهرت جدية واضحة في تنفيذها، وإعلان منجزات العام الأول من خطواتها أمر يستحق الإشادة.

عيسي: الرئيس السيسي يستحق الإشادة

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر قناة القاهرة والناس، مساء الأربعاء، أن متابعة الرئيس السيسي لتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان ممتازة، ويستحق الإشادة، والرئيس هو الأكثر استنارة في التعامل مع ملف حقوق الإنسان.

وتابع: أن «الحقوق الإنسانية متساوية في كل زمان ومكان، والأديان لم تقف أبدًا ضد حقوق الإنسان، لكن منذ 2014 نتحاور في تجديد الحوار الديني وإصلاحه بخطوات بطيئة ووئيدة وقصيرة».

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