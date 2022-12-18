لما الشتاء يدق البيبان.. «الأرصاد» تكشف طقس أول أيام فصل البرودة

ساعات قليلة تفصلنا عن أكثر فصول السنة برودة، حيث يبدأ فصل الشتاء يوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، وهو ما يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يشهد أول أيام فصل الشتاء تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وذلك على فترات متقطعة، فضلاً عن نشاط الرياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنها ستصدر بيانا تفصيليا عن الحالة الجوية في الفترة المقبلة وذلك عند اقتراب الفترة الزمنية لضمان دقة وجودة التنبؤ.

درجات الحرارة الأحد 18 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 15.

درجات الحرارة الإثنين 19 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 14.

درجات الحرارة الثلاثاء 20 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 14.

درجات الحرارة الأربعاء 21 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 14.