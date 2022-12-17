روسيا تنصب درعا على موقع التخزين النووي بمحطة زابوريجيا لحمايتها من القصف

قال مسؤول روسي، اليوم، إنه يجري نصب درع فوق موقع تخزين للنفايات النووية المستنفدة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بجنوب أوكرانيا لحمايتها من القصف والطائرات المسيرة، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

الدرع يحمي شظايا والعبوات الناسفة

وأظهرت لقطات فيديو نشرها فلاديمير روجوف، المسؤول المعين روسيًا في مقاطعة زابوريجيا بأوكرانيا، عمالًا يركبون شاشة لما بدا أنه نوع من الألواح الشفافة على أسلاك فوق عشرات الأسطوانات الخرسانية التي يبلغ ارتفاعها نحو 5 أمتار.

وقال روجوف، إنه في الوقت الحالي، ستحمي الشاشة من الشظايا والعبوات الناسفة التي تُلقى من طائرات دون طيار، لكنها ستكون كبيرة في وقت لاحق، إذ أثار القتال حول أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا خلال 10 أشهر من الصراع مخاوف من كارثة نووية محتملة على غرار تشيرنوبيل.

اتهامات كييف وموسكو لبعضهما البعض

واتهمت كل من كييف وموسكو بعضهما البعض بقصف متهور للمحطة، التي كانت مفاعلاتها الستة كلها خارج الخط، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات الثلاثاء الماضي، إن روسيا لا تزال على اتصال بالوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تحاول التوسط في منطقة منزوعة السلاح حول محطة الطاقة.

وقال ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، اليوم، إنه ربما يكون من السابق لأوانه القول إننا نقترب من اتفاق، ولن أتوقع توقيت الانتهاء من عملية التفاوض.