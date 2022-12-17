أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2023، موضحة أن الامتحانات ستعقد ورقيا وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التي تم تحديها من قبل المركز القومي للبحوث.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2023 بسوهاج

وتقدم «الوطن» في إطار خدماتها التعليمية، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 بمحافظة سوهاج، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتي جاءت كالتالي:

- الأربعاء 11 يناير 2023: امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف، وامتحان التربية الدينية، لمدة ساعة ونصف.

- الخميس 12 يناير 2023: امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف، ومادة المهارات الفنية لمدة ساعة ونصف.

امتحانات رابعة ابتدائي بسوهاج

- السبت 14 يناير 2023: امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف، ومادة الحاسب وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف.

- الأحد 15 يناير 2023: اللغة الإنجليزية، لمدة ساعة، ونصف والرياضيات لمدة ساعة نصف.