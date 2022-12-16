كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة، عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023، للعام الدراسي الحالي، موضحة أن الامتحانات ستعقد ورقياً وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التي حددها المركز القومي للبحوث، مؤكدة أنه يجري حالياً الاستعداد لعقد الامتحانات بالتنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023

ترصد «الوطن» في إطار خدماتها التعليمية، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 بمحافظة الجيزة، بحسب ما أعلنته المديرية، في نشرتها التي وزعتها على جميع الإدارات التعليمية، وشددت على الالتزام بالمواعيد الخاصة بعقد الامتحانات.

- الاثنين 9 يناير 2022، امتحان اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

- الثلاثاء 10 يناير 2023، امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف والمهارات المهنية لمدة ساعة ونصف.

- الأربعاء 11 يناير 2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف وict لمدة ساعة ونصف.

- الخميس 12 يناير 2023، امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف.

- السبت 14 يناير 2023، امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة نصف.

نصائح مهمة للطلاب

وطالبت المديرية، الطلاب وأولياء الأمور، بضرورة الاستفادة من كل المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحة أن هذه المنصات تقدم شرحاً مبسطاً للمقررات الدراسية وفق فلسفة التعليم الجديدة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأكدت المديرية، أنه جرى التنبيه على جميع الإدارات التعليمية، بضرورة تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتعقيم اللجان الامتحانية، لافتة إلى أن الامتحانات ستعقد في المدارس وفق تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.