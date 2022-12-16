جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الأزهري الترم الأول 2022.. لمدة 6 أيام

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الأزهري الترم الأول 2022، حيث تنطلق خلال أيام قليلة، وتستمر لمدة 6 أيام، على أن تنهي في شهر ديسمبر الجاري أيضًا، فيما يكثف التلاميذ من استعداداتهم ومذاكرتهم لانطلاق الامتحانات.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن»، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الأزهري الترم الأول 2022، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من تلاميذ المعاهد الأزهرية وأسرهم في كل مكان.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الأزهري الترم الأول 2022

واعتمد الشيخ أيمن محمد عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الأزهري الترم الأول 2023، كما تم إعلانه عبر بوابة الأزهر الشريف، حيث تنطلق السبت 24 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى الخميس 29 فبراير من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الأزهري الترم الأول

وجاء جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول أزهر، للعام الدراسي 1444 هجرية، 2022/2023 ميلادية كالتالي:

السبت 24/12/2022: يؤدي التلاميذ امتحان مادة القرآن الكريم خلال ساعتين من الساعة 9:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة 11:00 ظهرًا.

كما يؤدي التلاميذ امتحان تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لمدة ساعة ونصف تبدأ الساعة 11:30 ظهرًا وحتى الساعة 1:00 ظهرًا.

الأحد 25/12/2022: امتحان مادة التربية الإسلامية ويستمر لمدة ساعة ونصف، حيث يبدأ الساعة 9:00 ويستمر حتى الساعة 10:30 صباحًا.

كما يؤدي التلاميذ امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف، حيث يبدأ الساعة 11:00 وحتى الساعة 12:30 ظهرًا.

الاثنين 26/ 12/ 2022: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ويستمر لمدة ساعتين ونصف من الساعة 9:00 وحتى الساعة 11:30 ظهرًا.

الثلاثاء 27/12/ 2022: امتحان مادة اللغة الإنجليزية ويستمر لمدة ساعتين، حيث يبدأ 9:00 ويستمر حتى 11:00 ظهرًا.

الأربعاء 28/12/2022: امتحان مادة الرياضيات ويستمر لمدة ساعتين، حيث يبدأ من 9:00 صباحًا ويستمر حتى 11:00 ظهرًا.

الخميس 29/12/ 2022: امتحان مادة العلوم، ويستمر لمدة ساعة ونصف، حيث يبدأ الساعة 9:00 صباحًا ويستمر حتى 10:30 صباحًا، كما يؤدي التلاميذ امتحان المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف حيث يبدأ في تمام الساعة 11:00 ظهرًا وحتى الساعة 12:30 ظهرًا.

ملاحظات امتحانات الصف الرابع الترم الأول 2023

ووضع قطاع المعاهد الأزهرية بعض الملاحظات حول امتحانات الصف الرابع الترم الأول 2023، والتي جاءت كالتالي:

يمتحن التلاميذ المبصرون شفويًا في حفظ القرآن الكريم.

يمتحن التلاميذ المكفوفون شفويًا في المواد المقررة عليهم.

امتحان مادة «المستوى الرفيع» خاص بالمعاهد النموذجية، والخاصة ويمتحن فيه الطلاب قبل الامتحان التحريري، ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة.