زيارة السيسي لأمريكا وإنجاز المغرب في المونديال بالعدد الجديد من مجلة «روز اليوسف»

صدَر اليوم العدد الجديد من مجلة «روز اليوسف» الصحفية التي تصدر عن مؤسسة روز اليوسف برئاسة تحرير الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، وقد تصدّر الغلاف عنوان «في حب مصر ورئيسها كيف طغى حضور الجالية المصرية على المشهد في واشنطن»، كما شمل العدد موضوعات عن زيارة السيسي لأمريكا في إطار المشاركة في القمة الأمريكية الإفريقية.

غلاف الصفحة الأخيرة لـ«روز اليوسف»

كما تضمن غلاف الصفحة الأخيرة من العدد الجديد لـ مجلة روز اليوسف الإشادة بما حققه المنتخب المغربي من انجاز عربي إفريقي تاريخي بالصعود للمربع الذهبي في مونديال قطر 2022، وجاء في الغلاف «التاريخ سيذكركم وفزتم بقلوبنا.. أسود الأطلس منتخب المغرب» مصحوبًا بصورة عدد من لاعبي المنتخب المغربي، واشتمل العدد على تقرير بعنوان «غدا السيمفونية المونديالية الأخيرة.. راقص التانجو ميسي في مواجهة مع الديوك الفرنسية».

اللغة العربية

وتضمن العدد الجديد من روز اليويسف أيضا تقرير للكاتب الصحفي نبيل عمر بعنوان «اغتيال كينيدي.. مؤامارة وفضائح وملف يفتح من جديد!»، واشتمل العدد على ملف بعنوان «حصاد 2022 .. مصر الرقم الصحيح في المعادلة الدولية».

وتناولت مجلة «روز اليوسف» تقريرًا في اطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية للكاتب محمد نوار بعنوان «القرآن حفظها من الاندثار.. اللغة العربية أصل اللغات!»، «اللغة العربية استوعبت ألفاظا أجنبية واشتقاقات جديدة جاءت بالقرآن».