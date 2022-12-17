خبير علاقات دولية: استقرار مصر ينعكس إيجابيا على المنطقة العربية

قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لواشنطن نجحت على المستوى الثنائي الخاص بالعلاقات المصرية الأمريكية، موضحًا أن الاستقرار في مصر ينشر الأمن والأمان في باقي المنطقة العربية.

شراكة جديدة بين الجانبين المصري والأمريكي

وأضاف «سمير»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن نجاح زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لواشنطن على المستوى الثنائي يشير إلى تأسيس شراكة جديدة بين الجانبين تقوم على أسس يستفيد منها البلدان، موضحًا أن تلك الشراكة الجديدة تُضاف للشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين منذ 45 سنة، ولها مجموعة من الأسس؛ أهمها الاحترام المتبادل.

وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن تحليل الخطاب الإعلامي والسياسي الصادر عن لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس جو بايدن ووزيري الدفاع الأمريكي والخارجية وأيضًا أعضاء الكونجرس ومستشار الأمن القومي الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية وغيرهم، يؤكد إلى أي مدى تنظر الولايات المتحدة الأمريكية للقيادة المصرية ومصر باعتبارهم أساس وركيزة الاستقرار والأمن والازدهار في الشرق الأوسط.

انفتاح الولايات المتحدة على شراكة جديدة مع مصر

وأوضح أن لقاءات الرئيس السيسي مع المسؤوليين الأمريكيين تؤكد انفتاح الولايات المتحدة على شراكة جديدة مع مصر تقوم على صيغة «رابح -رابح» ليستفيد الطرفان، وأساسها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية ودعم الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، بالإضافة للعلاقات التُجارية والاقتصادية بين البلدين.