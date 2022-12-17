إخلاء سبيل الطبيب المتهم في واقعة وفاة الطفل أيوب بالإسكندرية بكفالة 50 ألف جنيه

قررت محكمة جنح رمل أول بالإسكندرية، في جلسة اليوم السبت، إخلاء سبيل الدكتور تامر غنيم، المتهم في وفاة طفل أثناء إجراء جراحة بالإسكندرية، وذلك بكفالة 50 ألف جنيه، مع قرار بعرض تقرير الطب الشرعي على لجنة ثلاثية، وذلك خلال ثالث جلسات القضية التي استمرت على مدار 6 أشهر.

وتعود أحداث القضية حين تعرض الطفل أيوب البالغ من العمر سنة و7 أشهر لإصابة في الرئة نتج عنها تدخل جراحي، وتبعها إهمال طبي تسبب في وفاته، أثناء إجراء عملية جراحة مناظير، يوم 22 مايو الماضي.

الطب الشرعي يكشف أسباب وفاة الطفل أيوب

وتبين أن جسما غريبا مشتبه به شوهد داخل القصبة الهوائية بسرة الرئة اليسرى، وهو عكس ما قاله الطبيب المعالج والجراح، بأنهما أزالا الجسم الغريب «فول سوداني»، وتعرض الطفل لتشنج بالحنجرة، وتم إدخال الأنبوبة الحنجرية بالخطأ في المريء.

وذكر تقرير الطب الشرعي للطفل، أن الرئة اليسرى تزن 129 جراما وأبعادها «9*6*5)، على غير المعتاد، حيث أنه من المفترض أن تكون وزن هذه الرئة 64 جراما، فيما يزن جزء الرئة اليمنى 42 جراما، وأبعادها «7*5*3*3»، كما تعرض إلى انسداد في الشعب الهوائية بواسطة جسم نباتي غريب المنظر وانزلاقها بالبطانة للرئة اليسرى.

دفاع الطبيب المتهم

وأرجع محامي الطبيب المتهم، أن إهمال أسرة الطفل من خلال تناول الطفل مكسرات وقفت قطعة منها في الشريان التنفسي، ما سبب حالة حرجة للطفل وأدى لدخول الطفل لإجراء جراحة دقيقة.