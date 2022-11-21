«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن».. «إنشاء صندوق الخسائر قرار تاريخي لـCOP27»

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية منة فاروق، على قناة «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بإنشاء صندوق الخسائر، وجاء عنوانه «قرار تاريخي لـCOP27 بإنشاء صندوق الخسائر لتعويض الدول المتضررة من التغيرات المناخية».

قضية المناخ

وقالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنّ مصر كانت محور اهتمام العالم بأكمله، لأن القضية التي تم مناقشتها في شرم الشيخ تخص الكرة الأرضية جميعها، فإما ننفجر وتقوم القيامة أو نفيق لأنفسنا، موضحة أنّ مصر كانت حاسمة وصريحة وفاعلة في توضيح خطورة استمرار الاعتداء على المناخ.

وأضافت «الشوباشي»، في حوارها لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلامية منة فاروق عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ قمة المناخ COP27 واجهت الدول الكبرى بأفعالها التي ألحقت الضرر بالدول النامية لأول مرة في التاريخ، لافتة إلى أنّ مصر وضعت مبدأ «أنت ضرتني فعلى الأقل ساعدني دلوقتي»، مطالبة الدول الكبرى بمساعدة الدول النامية لعلاج الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية.