إصلاح كسرين في خط مياه الشرب الناقل من الإسكندرية إلى مطروح (صور)

أعلن الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، عن الانتهاء من إصلاح كسرين في خط مياه الشرب الرئيسي الناقل للمياه من الإسكندرية حتى مرسى مطروح بطول 300 كيلو على طريق الساحل الشمالي لتغذية جميع مناطق مرسى مطروح بمياه الشرب.

أسباب كسر خط مياه مطروح

وقال رئيس شركة مياه الشرب في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن أسباب الكسرين يرجع إلى وجود توسعات في طريق مطروح إسكندرية في المنطقة الواقعة بين مدينة الضبعة وبين مرسى مطروح بطول 135 كيلو، ويتم حفر الطريق وعمل التوسعة باستخدام معدات من الشركات المقاولات التي تعمل به مما تسبب في تعرض الخط الناقل للمياه إلى العديد من الكسور، وجرى خلال الأيام القليلة الماضية إصلاح قرابة 10 قصور خلال أسبوع، وهو ما أثر على نسبة ضخ مياه الشرب في المدينة.

مخزون مياه استراتيجي

وأشار رئيس شركة مياه مرسى مطروح، إلى أن الشركة تمتلك خزانات استراتيجية، يتم استخدامها في حالات الطوارئ لضخ كميات مناسبة في مرسى مطروح عن طريق الشبكات ومن خلال محطات توزيع المياه بسيارات الفنطاس خلال إيصال يسدده المواطنين الذين ليس لديهم شبكات في القرى والمناطق السكنية خارج نطاق كردون المدينة والمناطق البعيدة، لتوفير خدمات المياه لجميع المواطنين داخل وخارج المدينة مع متابعة إصلاح القصور ومتابعة الخط مع الشركة المنفذة لتوسعة الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية.