«تجارية الغربية» تعلن توفير خدمة إصدار الختم والتوقيع الإلكتروني

قال الدكتور صلاح أنور الكموني، رئيس الغرفة التجارية بالغربية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، إن الحكومة مستمرة في تقديم التسهيلات للتجار والمستثمرين ومؤدي الخدمات وجميع العاملين بقطاع المال والأعمال، بما يحقق الصالح العام للجميع.

«الكموني»: لا ندخر جهدا للتيسير على منتسبي الغرفة

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالغربية، استمرار التسهيل على منتسبي الغرفة ودعمهم لتطبيق منظومة التحول الرقمي، وإصدار الفاتورة الإلكترونية، وكذلك بدء تقديم خدمة التوقيع والختم الإلكتروني بمقر الغرفة التجارية بطنطا، لتوفير عناء السفر على منتسبي الغرفة للقاهرة لاستخراج وتقديم الطلبات، وذلك بالتعاون مع شركة ڤوداڤون لتقديم خدمات الختم والتوقيع الإلكتروني وغيرها من خدمات قطاع الشركات.

وكشف الكموني، في بيان اليوم، أنه تم تخصيص مكان لإحدى شركات الاتصالات بمقر الغرفة بمدينة طنطا لتلقي الطلبات، ومساعدة التجار في الحصول على استخراج الختم والتوقيع الإلكتروني.

استمرار تقديم التسهيلات للتجار والمستثمرين ومؤدي الخدمات

وشدد «الكموني»، على أن غرفة طنطا لم تتوان لحظة في مساعدة جميع منتسبيها من تجار وصناع ومستثمرين ومؤدي الخدمات، على تنفيذ توجهات الدولة في تطبيق منظومة التحول الرقمي وإصدار الفاتورة الإلكترونية، مؤكدا أن تطبيق التحول الرقمي في جميع المعاملات ستظهر آثاره الإيجابية على الاقتصاد المصري ككل، وعلى جميع فئات المجتمع، سواء الدولة أو المواطن.