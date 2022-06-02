ياسر عمر: مناقشة تقرير موازنة 2022-2023 منتصف يونيو الجاري

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة قاربت على الانتهاء من مناقشات كافة بنود الموازنة العامة للدولة 2022-2023 مع كافة القطاعات بالدولة.

وأضاف فى تصريح لـ«الوطن»، أن اللجنة ستعقد آخر اجتماعاتها الثلاثاء المقبل، لتبدأ بعدها ولمدة 10 أيام فى إعداد التقرير النهائي الذي سيعرض في الجلسة العامة منتصف الشهر الجاري.

استمرار دعم المنتجات البترولية

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم بأثره، وليست مصر وحدها، إلا أن الحكومة وفقا لتكليفات القيادة السياسية كانت حريصة على أستمرار الدعم لبعض المنتجات، ومنها أسعار البنزين ومشتقاته، فضلا عن استمرار دعم واستكمال مشروع حياة كريمة.

دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة

وشدد كيل لجنة الخطة والموازنة على أن المخصصات المالية لدعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة تقدر بنحو 90 مليار جنيه، وكذلك استمرار دعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والتضخم، مبينا إلى أنه تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لنحو 356 مليار جنيه، وكذلك تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة.

وقال «ياسر» إن الدولة مستمرة في البناء والتنمية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يحملنا مسؤولية الحفاظ على مقدرات الوطن.

ووفقا للبيان المالي الذى ألقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية أمام مجلس النواب بشأن الموازنة العامة الجديدة، خصص مبلغ 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات، وكذلك تخصيص 310 مليارات جنيه للصحة، كما تتضمن الموازنة العامة الجديدة تخصيص مبلغ 7.8 مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعي.